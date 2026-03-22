Tatil dönüşü karayollarında bu kara noktalara dikkat

Türkiye’de kara noktalarda trafik güvenliği, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) yeni web aracı ile ölçülüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KGM, kara yollarındaki riskli kesimlerin iyileştirilmesi için uzun yıllardır süren trafik güvenliği programları yürütüyor.

KARAYOLLARINDA 25 KRİTİK NOKTA BELİRLENDİ

Kırıkkale’nin Irmak bölgesinde 200-14 numaralı kara nokta 4,5. kilometrede dikkat çekiyor. Eskişehir’de 665-01 kodlu nokta 0,85. kilometrede, Düzce’de ise 655-01 numaralı kara nokta 32. kilometrede sürücülerin uyarısına ihtiyaç duyuyor.

Mersin’in Silifke ilçesinde 715-08 kodlu 43,225. kilometrede, Hatay’da 825-09 kodlu 5. kilometrede riskli noktalar bulunuyor. Samsun’un Çarşamba ilçesinde 010-16 kodlu nokta 1,7. kilometrede yer alırken, Çorum ve Tokat’ta da sürücülerin dikkatli olması gereken noktalar mevcut.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 400-05 kodlu 1,7. kilometre, Balıkesir’in Edremit ve Gönen ilçelerinde 550-06 ve 10-78 kodlu 29,82 ve 2,24. kilometre, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 16-57 kodlu 3,15. kilometre kara noktalar olarak öne çıkıyor.

Çankırı Kurşunlu’da 100-14 kodlu 68,3. kilometre ve Sivas ile Zara ilçelerinde 200-20 ve 200-21 kodlu 17,55 ve 68,95. kilometreler de riskli noktalar arasında yer alıyor.

Karayolları yetkilileri, sürücüleri bu noktalarda hız limitlerine uymaya ve trafik işaretlerine dikkat etmeye çağırdı.

TÜRKİYE’DE BELİRLENEN KARA NOKTALAR

ŞEHİR / KKNO / KİLOMETRE

KIRIKKALE: Irmak 200-14 / 04+500

ESKİŞEHİR: 665-01 / 0+850

DÜZCE: 655-01 / 32+000

MERSİN: Silifke 715-08 / 43+225

HATAY: 825-09 / 5+000

SAMSUN: Çarşamba 010-16 / 1+700

ÇORUM: 19-27 14+000 / 25+000

TOKAT: 010-16 / 7+170

SAMSUN: 55-27 / 0+700

MUĞLA: Fethiye 400-05 / 1+700

BALIKESİR: Edremit 550-06 / 29+820

BURSA: Mustafakemalpaşa 16-57 3+150

BALIKESİR: Gönen 10-78 / 2+240

ÇANKIRI: Kurşunlu 100-14 / 68+300

SİVAS: 200-20 / 17+550

SİVAS: Zara 200-21 / 68+950

KAZA KARA NOKTA WEB

KGM'nin hazırladığı interaktif web aracı “Kaza Kara Nokta Web”, ülke genelindeki trafik kazalarının yoğunlaştığı kara yol kesimlerini gösteren veri tabanlı bir trafik güvenliği platformu olarak hizmet veriyor.

Bu sistem, geçmiş yıllara ait kaza verilerinden yola çıkarak “karanlık noktalar” olarak tanımlanan yüksek kaza yoğunluklu kesimleri haritalayıp sürücülerin ve yetkililerin erişimine açıyor.

KARA NOKTA NEDİR?

KGM tanımına göre, trafik kazalarının belli bir türde yoğunlaşarak sıkça tekrarlandığı yol kesimleri, “kaza kara noktası” olarak adlandırılıyor.

Bunlar rastgele her kaza değil, sistematik olarak sık kaza görülen kritik noktalar.

Bu noktaların tespiti, trafik güvenliği politikalarının oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.

Türkiye genelindeki kara yollarında kazaların yoğunlaştığı bölgeleri görebiliyor, veriye dayalı olarak riskli bölge tespiti yapılabiliyor, bu kara noktalar üzerinde alınabilecek önleyici tedbirlerin planlanmasına katkı sağlıyor.