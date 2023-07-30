Tatil sezonu geldi, çadır satışları katlandı Tatil sezonunda fiyatların artması vatandaşları cadır almaya yöneltti. Yurt genelinde çadır satışları arttı. Eskişehir'de ise çadır talebi iki katına çıktı

İHA

Okullar kapandı, hava sıcaklıkları arttı. Tatil ve piknik için arayış başladı.

Tatil ve otel fiyatlarındaki yükseliş sebebiyle vatandaşlar çadıra yöneldi.

Eskişehir’de esnaflık yapan Faruk Ozanlıoğlu, taleplerin yüzde 100 oranında arttığını ve ileride bu artışın katlanarak sürmesini beklediklerini dile getirdi.

Vatandaşlar tatil yörelerine yoğun ilgi gösterirken, bu yıl çadır satışlarında ekstra bir artış olduğu öğrenildi.

"Vatandaşlar kamp yapmaya yöneldi"

Yüksek olduğu belirtilen otel fiyatları nedeniyle vatandaşların kamp yapmaya yöneldiğini ifade eden esnaf Faruk Ozanlıoğlu, artık otel yerine çadır kullanımının daha yaygın olduğunu aktardı.

“İnsanlar artık otel tercih etmiyor”

Ozanlıoğlu, bu yıl önceki dönemlere göre daha yoğun bir talep olduğuna dikkat çekerek eğitili öyle dile getirdi: