Tavuk yumurtası ihracatı kayda bağlandı

Ticaret Bakanlığı'nın ihracı kayda bağlı ürünler listesine "tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)" da dahil edildi.

Bakanlıkça hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TAVUK YUMURTASI İHRACI KAYDA BAĞLANDI

Buna göre, "ihracı kayda bağlı mallar listesi"ne, "tavuk yumurtaları (Gallus domesticus türü)" da eklendi.

AMAÇ İÇ PİYASADA ARZ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

Kararın amacının hem iç piyasadaki arz-talep dengesini korumak hem de ihracat süreçlerini daha kontrollü hale getirmek, iç piyasada arz güvenliğini sağlamak, fiyat istikrarını korumak, yumurta üretimi ve ihracatındaki dalgalanmaları kontrol altına almak.