TBB; 20 bin liranın altındaki işlemlerinin ATM'den yapılacağı iddiasını yalanladı

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Bankaların 20 bin liranın altındaki nakit çekim işlemlerinde yeni bir uygulamaya geçtiği iddia edilmişti.

Bu tutarın altındaki para çekme işlemlerinin yalnızca ATM'ler aracılığıyla yapılabileceği belirtilmişti.

Bu kararın da emeklileri zorlayacağı iddiaların arasında yer alıyordu.

TBB AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sosyal medyada yayılan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı.

"BÖYLE BİR KARAR YOK"

TBB’den yapılan açıklamada, böyle bir karar olmadığı ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: