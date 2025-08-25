TCDD 80 işçi istihdam edecek

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, İzmir ve Haydarpaşa liman işletme müdürlükleri ile Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne işçi alımı yapacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

80 İŞÇİ ALINACAK

Buna göre, TCDD'nin İzmir ve Haydarpaşa liman işletme müdürlükleri ile Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne belirsiz süreli iş sözleşmesiyle sözlü sınav sonucu 46, noter huzurunda kura çekimiyle 34 olmak üzere 80 işçi alınacak.

İş gücü talepleri, bugünden itibaren 29 Ağustos'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) (https://esube.iskur.gov.tr/) yayımlanacak.

BAŞVURULAR RESMİ SİTEDEN YAPILACAK

Adaylar, başvurularını yine İŞKUR üzerinden yapabilecek.

Özel şartlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri "http://www.tcdd.gov.tr/" adresinde yayımlanacak.

İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE BAŞVURU YAPILABİLECEK

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü iş yerlerinde yapılan 'işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler' kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen iş gücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek.