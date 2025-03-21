TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi

Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir açıklama yayınlayarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini bildirdi.
Karar, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler üzerine alındı.
1 HAFTA VADELİ REPO İHALELERİNE BİR SÜRELİĞİNE ARA
TCMB tarafından yapılan Türk Lirası Likidite Yönetimi'ne ilişkin duyuruda, şu ifadeler yer aldı:
Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.
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