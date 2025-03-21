TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir açıklama yayınlayarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini bildirdi.

Karar, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler üzerine alındı.

1 HAFTA VADELİ REPO İHALELERİNE BİR SÜRELİĞİNE ARA

TCMB tarafından yapılan Türk Lirası Likidite Yönetimi'ne ilişkin duyuruda, şu ifadeler yer aldı:

Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.