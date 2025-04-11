TCMB açıkladı! Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 29,98

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), nisan ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı.

Anket sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi arttı, büyüme beklentisi düştü ve politika faiz beklentisi sabit kaldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 29,98

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,33 iken, bu anket döneminde yüzde 46,00 oldu.

FAİZİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ: 43,60 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 43,60 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 44,42 TL iken, bu anket döneminde 45,85 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3 olarak gerçekleşti.

GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşmiştir.