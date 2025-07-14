TCMB analiz etti: Kart kullanımı ve harcamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yaptığı analizde, "Kartla harcama verileri üzerinden talep koşullarını değerlendirirken kart kullanım oranındaki artışın etkisinin arındırılması önem taşıyor." mesajı verildi.

TCMB yardımcı ekonomistleri Ece Taşan Özel ve Orhun Özel ile araştırmacı Tahamuhammet Süleyman tarafından hazırlanan "Kart Kullanım Oranı ve Kartla Yapılan Harcamalar" analizi, Bankanın blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yayımlandı.

TALEP KOŞULLARI İZLENEBİLİYOR

Analizde, kartla yapılan harcamaların yüksek frekanslı olması ve zamanlı bilgi sunması nedeniyle talep koşullarını izlemede yoğun kullanıldığı belirtildi.

Bu göstergenin, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki özel tüketim kalemiyle de 2021 yılına kadar uyumlu bir seyir izlediği bildirilen analizde, ancak son yıllarda kartla yapılan harcamaların ivmelenme kaydederek özel tüketimin seyrinden ayrıştığı ifade edildi.

KARTLI HARCAMALARDA ARTIŞ YAŞANIYOR

Kartla yapılan harcamaların son dönemde hızlı bir şekilde arttığına işaret edilen analizde, şu değerlendirmelere yer verildi: