TCMB, aralık ayına ilişkin ödemeler dengesini açıklandı Mermez Bankası'nın verilerine göre, aralık ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolar açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4 milyar 162 milyon dolar fazla verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyurdu.

Buna göre, aralık ayında cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon ABD doları açık kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4 milyon 162 milyon ABD doları fazla verdi.

Aralık ayında cari işlemler hesabı 2.91 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 4.162 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.586 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.574 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti.. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1.696 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 233 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 154 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ay 1.978 milyon ABD doları net artış oldu.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 317 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 1.690 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1.187 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1.154 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 129 milyon ABD doları, Genel Hükümet 1.285 milyon ABD doları net geri ödeme, diğer sektörler ise 401 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirildi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 199 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.633 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 44 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1.677 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 686 milyon ABD doları ve 369 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 401 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Yıl sonu güncellemeleri

“Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2019 yılından itibaren hizmetler dengesi, birincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Söz konusu güncellemeler neticesinde “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemleri ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kalemi etkilendi.

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2019 yılında 176 milyon ABD doları, 2020 yılında 253 milyon ABD doları, 2021 yılında 419 milyon ABD doları, 2022 yılında 258 milyon ABD doları ve 2023 yılının Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon ABD doları güncellendi.