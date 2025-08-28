TCMB Başkanı Fatih Karahan, Ankara Ticaret Odası'nı dinledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün Ankara Sanayi Odası (ASO) toplantısına katılmasının ardından bugün de Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile ATO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

"ŞEFFAF POLİTİKA, PİYASALAR İÇİN GÜVEN VERİCİ"

Baran, burada yaptığı konuşmada, Merkez Bankası'nın attığı adımların, enflasyonla mücadelede gösterdiği kararlılığın ve bu süreçte uyguladığı şeffaf politikaların, piyasalar için güven verici olduğunu bildirdi.

"TEDBİRLER FİNANSAL İSTİKRARI GÜÇLENDİRECEK"

Alınan tedbirlerin, orta vadede finansal istikrarı ve yatırım ortamını daha güçlü hale getireceğine inandıklarını aktaran Baran, şu ifadeleri kullandı: