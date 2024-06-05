TCMB Başkanı Fatih Karahan: Dijital Türk Lirası sürecinin ikinci faz çalışmaları başladı TCMB Başkanı Fatih Karahan, Meclis'te enflasyonla mücadeleyi anlatarak "Enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi ve milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak dijital para süreci ile ilgili bilgi verdi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki ilk sunumunu yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Karahan, Meclis'te Merkez Bankası'nın faiz kararları ve enflasyonla mücadele yöntemleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

Karahan, milletvekillerine Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde bilgilendirmede bulundu.

Fatih Karahan'ın Meclis'teki ilk sunumu

Karahan, göreve başlamasının ardından ilk kez Meclis'te milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bilgilendirme, TCMB Kanunu'nda yer alıyor

TCMB Kanunu'na göre, Merkez Bankası Başkanı'nın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

Karahan, KKM ödemelerinin ciddi anlamda likidite fazlasına sebep olduğunu bildirdi.

"Dijital Türk Lirası sürecinin birinci fazı başarıyla tamamlandı"

Dijital Türk Lirası sürecinin 3 fazdan oluştuğunu aktaran Karahan, birinci fazın başarıyla tamamlandığını, ikinci faz çalışmalarının başladığını anlattı.

Bu kapsamda bu yılın sonuna kadar dijital Türk Lirası'nın iktisadi, hukuki ve güvenlik boyutlarını kapsamlı olarak ele aldıklarına vurgu yapan Karahan, üçüncü fazda da dijital Türk Lirası'nın yaygınlaşmasının deneneceğini bildirdi.

"Tam bir tarih vermek zor"

Karahan, tüm bu çalışmaların dinamik süreçler içerdiğini ve tam bir tarih vermenin zor olduğunu söyledi.

Dijital Türk Lirası'nın, Türk Lirası'nın tüm süreçlerde dijitalleştirilme projesi olduğunu belirten Karahan, yeni yatırım aracı olmadığını vurguladı.

"Kalıcı geçiş için fiyat istikrarının sağlanması gerekiyor"

Karahan, Türk Lirası'na kalıcı geçiş için fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)