TCMB Başkanı Fatih Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi

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Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Merkez Bankası'nın faaliyetlerini anlattı.

TCMB'nin kanun gereği yılda iki kez gerçekleştirilen sunumun, 15.30'da başladığı duyuruldu.

Karahan'ın sunumunda; para politikası, kur ve likidite başta olmak üzere verilecek güncel mesajlar, piyasaların yakın odağında yer alıyor.

"PARA POLİTİKASINDA KARARLI DURUŞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Karahan'ın konuşmasında "Önümüzdeki dönemde de para politikasında kararlı duruşumuzu sürdürerek dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. 2024 Haziran'dan bu yana dezenflasyon süreci devam ediyor, enflasyonun ana eğilimi geriledi. Düşüş belirginleşti." ifadelerini kullandı.

SUNUMDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Karahan'ın sunumundan öne çıkanlar:

-Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı.

-22 Mart 2024 ile 25 Nisan 2025 tarihleri arasında, brüt rezervler 17 milyar dolar artış gösterirken, swap hariç net döviz pozisyonumuz 81 milyar dolar iyileşti.

-TCMB olarak dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacak; enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Küresel ticaret politikalarına dair belirsizlikler son dönemde yükselmiştir.

Finansal piyasalardaki oynaklık artmıştır.

Belirsizlikler varlık fiyatlarının dalgalanmasına neden olmaktadır.

Küresel belirsizlikler, büyüme beklentilerini olumsuz etkilemiştir.

Enerji emtia fiyatları, son dönemde belirgin düzeyde gerileme göstermiştir.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarında keskin düşüşler görülmüştür.

Tarife adımları enflasyon beklentilerini bir miktar artırmıştır.

Tarife adımları sonrasında piyasalarda daha fazla faiz indirimi fiyatlanmaktadır.

Talep kompozisyonu 2024 yılında daha dengeli seyretmiştir.

Sanayi ve hizmet üretimi ilk çeyrekte artmıştır.

Yurt içi talep ivme kaybetmekle beraber öngörülenin üzerinde seyretmektedir.

Cari işlemler açığı düşük seviyelerdedir.

Zayıf dış talebe rağmen ihracatta pazar payı artmaktadır.

Enflasyondaki düşüş süreci devam etmektedir.

Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin devamına işaret etmektedir.

Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir.

Geçmişe endeksleme eğilimi güçlü kalemler, hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir.

Temel mallarda güçlenme eğilimi izlenmektedir.

Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi beklenmektedir.

Maliyet artışları yavaşlamaktadır.

Beklentiler, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Son dönemde finansal piyasalarda oynaklık gözlenmiştir.

Proaktif ve piyasa işleyişi içinde attığımız adımlar sıkı para politikası duruşunu destekledi.

Finansal koşullardaki sıkılık devam etmektedir.

Bireysel kredi büyümesi ocak ayından sonra ılımlı seyir izlemiştir.

Ticari kredi artışı büyüme sınırları ile uyumludur.

KKM bakiyesindeki belirgin azalış sürmektedir.

Portföy tercihlerinde dövize yönelim sınırlı olmuştur.

Gelişmekte olan ülkelerden ticaret belirsizliği sonucu portföy çıkışı görülmüştür.

Sıkı para politikası duruşumuz rezervleri desteklemektedir.