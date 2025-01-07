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TCMB Başkanı Fatih Karahan, iş dünyası ve STK'larla buluşacak

TCMB Başkanı Fatih Karahan, iş dünyası ve STK'larla buluşacak TCMB Başkanı Fatih Karahan Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak. TCMB Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm toplantıları 17 Ocak'ta Eskişehir’den başlayacak.