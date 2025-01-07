TCMB Başkanı Fatih Karahan, iş dünyası ve STK'larla buluşacak

AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları düzenlemeye başlıyor.
TCMB'den edinilen bilgiye göre, TCMB Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm toplantıları 17 Ocak Cuma günü Eskişehir’den başlayacak.
Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Eskişehir'de Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı'na başkanlık edecek.
PARA POLİTİKASI VE MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM TOPLANTISI
TCMB Başkanı Karahan, düzenleyeceği Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı kapsamında Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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