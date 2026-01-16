Çiftçilere bugün toplamda 226,7 milyon lira destek ödemesi yapılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tarım ve Ormancı Bakanlığı, çiftçi ve besiciyi desteklemeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden 226 milyon 720 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

"226 MİLYON 720 BİN LİRA TARIMSAL DESTEKLEME"

Üreticilerin emeğini koruyup, üretimin gücünü desteklerle büyütmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "226 milyon lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

DESTEĞİN DAĞILIMI

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 187 milyon 571 bin 559 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 38 milyon 459 bin 44 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 689 bin 397 lira destekleme ödemesi yapılacak.