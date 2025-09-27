TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM'de ekonomi sunumu yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, yasa gereği TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 7 Ekim'de sunum yapacağı duyuruldu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 7 Ekim'de toplanacak Komisyonda Karahan'ın, milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.
ENFLASYON VE PARA POLİTİKASINI ANLATACAK
Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.
TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.
SUNUM YAPMASI YASAL ZORUNLULUK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.