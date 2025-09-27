TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM'de ekonomi sunumu yapacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşecek sunumuyla Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ve küresel ekonomi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapacak; milletvekillerine detaylı bilgiler sunacak.