TCMB Başkanı Fatih Karahan TOBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TCMB Başkanı Karahan ve ekibinin TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını bildirdi.

Haber Merkezi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibinin TOBB Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldığını açıkladı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak, Fatih Karahan ile birlikte yaptıkları görüşmeyi, şu ifadelerle aktardı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan ve ekibi TOBB Yönetim Kurulu toplantımıza katıldı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz verimli ve faydalı bir toplantı oldu. Reel sektörün sıkıntılarını dile getirdik, önerilerimizi ilettik. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz.

SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONUŞULDU

Toplantıda TOBB üyelerinin sıkılaşma sürecinde yaşadığı tüm sıkıntılarının dile getirilip, çözüm önerilerinin sıralandığı bildirildi.