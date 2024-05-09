TCMB Başkanı Fatih Karahan, yeni banknotlarla ilgili soruyu yanıtladı Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporunu sunarken, kendisine yöneltilen yeni banknotların gündemde olup olmadığı sorusuna "Teknik değerlendirmelere bağlı, ihtiyaç halinde gerekli adımlar atılır" yanıtını verdi.

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ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu'nun sunumunun ardından basının sorularını yanıtladı.

Karahan, 500 ve 1.000 liralık banknotların basılacağının öngörülüp öngörülmediği şeklindeki "Önümüzdeki dönemde 500 ve 1.000 TL'lik banknotlar basılacağı iddia ediliyor. Bununla ilgili de hatta yeni para sayma makinelerinin satışa çıkacağı ile ilgili bir görseller piyasaya çıktı. Sosyal medyada da gündem oldu. Bu konuyla ilgili banknot çalışması özellikle Merkez Bankası'nda var mı? Sizin böyle bir gündemimiz var mı? " sorusuna şu yanıtı verdi:

"İhtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız"

Paranın kendisi ortada yokken, bunlar ortada yokken bununla uyumlu banknot makinası nasıl oluyor onu bilmiyorum ama genel olarak bu soru tabii önemli bir soru.

Üst banknota ihtiyacı olup olmadığı tabii birçok faktöre bağlı. Makroekonomik ve finansal analizlere. Teknik olarak yapılan değerlendirmelere göre biz buna karar veriyoruz, buna göre belirliyoruz. Bu kapsamda tedavüldeki kupür kompozisyonunu, değişimlerini de dikkate alıyoruz. Bunu dikkatle takip ediyoruz. Bu yaptığımız analizler sonucunda ihtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız.

Yılın ikinci enflasyon raporunun tahminleri

Öte yandan toplantıda, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e güncellendi. 2025 ve 2026 tahminlerini sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korundu. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasını hedeflendi.