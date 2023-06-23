TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankalarla görüşecek TCMB, yeni ekonomi döneminin ilk adımını politika faizini yüzde 8,5'ten 15'e çıkartarak attı. Şimdi bankanın üst yöneticisinin bankalarla görüşeceği gündeme geldi.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabineyi oluşturdu ve atamalar tamamlanarak yeni ekonomi yönetimini göreve başladı.

Ekonomide Orta Vadeli Program'ın oluşması için çalışmalara hız verildi.

İlk icraat olarak da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık ettiği Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 650 baz puan artırdı.

Politika faizi 27 ay aradan sonra ilk kez yükseltildi ve yüzde 8,5'ten yüzde 15'e getirildi.

TCMB Başkanı Erkan TBB üyeleri ile bir araya gelecek

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın ikinci hamlesi Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla görüşmek olacak.

Merkez Bankası'nın en genç ve ilk kadın başkanı Erkan, görevine başladıktan sonra ilk kez Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalarla bir araya gelecek.

Yeni ekonomi yönetimi politikaları konuşulacak

Bu görüşme, piyasaların yeni ekonomi yönetimi ve izlenecek politikalara odaklandığı bir dönemde gerçekleşecek.

Görüşmenin 23 Haziran Cuma günü (bugün) yapılması ve regülasyonlar, TCMB’nin getirdiği dönüşüm hedefleri ve kredilerde faiz sınırlaması gibi konuların konuşulması bekleniyor.