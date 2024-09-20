TCMB Başkanı Karahan TBMM'de sunum yapacak
AA

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), Başkan Fatih Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3 Ekim'de sunum yapacağını duyurdu.

Karahan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışının gerçekleştirileceği hafta milletvekilleriyle bir araya gelecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında 3 Ekim'de toplanacak komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

SUNUM KONULARI BELİRLENDİ

Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB FAİZ KARARLARI VE ENFLASYON ÖNE ÇIKACAK

Banka'nın kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

SUNUM, KANUN MADDESİ GEREĞİNCE GERÇEKLEŞECEK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka'nın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
Editör