TCMB Başkanı Karahan TBMM'de sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Başkan Fatih Karahan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3 Ekim'de sunum yapacağını duyurdu.
Karahan, TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışının gerçekleştirileceği hafta milletvekilleriyle bir araya gelecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında 3 Ekim'de toplanacak komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.
SUNUM KONULARI BELİRLENDİ
Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.
TCMB FAİZ KARARLARI VE ENFLASYON ÖNE ÇIKACAK
Banka'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.
SUNUM, KANUN MADDESİ GEREĞİNCE GERÇEKLEŞECEK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka'nın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.
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