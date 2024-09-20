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TCMB Başkanı Karahan TBMM'de sunum yapacak

TCMB Başkanı Karahan TBMM'de sunum yapacak Kanun gereği TCMB Başkanı'nın Meclis'te sunum yapması gerekiyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da bu doğrultuda 3 Ekim'de Meclis'te sunum yaparak son durumu değerlendirecek.