TCMB brüt rezervleri 141,1 milyar dolara geriledi

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezervleri açıkladı.

Merkez Bankası'nın rezervlerindeki düşüş, geçen hafta da sürdü.

Buna göre 26 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 3,8 azalarak 141,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen hafta TCMB brüt rezervleri 146,6 milyar dolar olmuştu.

NET REZERVLER

Bir önceki hafta 38,6 milyar dolan olan net uluslararası rezervler, 3 milyar 619 milyar dolar düşüşle 35 milyar dolara geriledi.

Net rezervlerdeki 6 haftalık düşüş 38,9 milyar dolara ulaştı.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Swap hariç net rezervlerde de 4 milyar dolar azalma yaşandı. Önceki hafta 20,4 milyar dolar olan swap hariç net rezervler, geçen hafta itibarıyla 16,4 milyar dolar oldu.