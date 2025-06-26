TCMB: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 19 Haziran 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetini yayımladı.

Özet metinde öncü verilerin enflasyonun ana eğiliminde düşüşün sürdüğüne işaret ettiği belirtirken, beklentiler ve fiyatlama davranışlarının hala risk unsuru olduğu kaydedildi.

Özette "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır." denildi.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 46

TCMB toplantıda politika faizini 46 seviyesinde sabit tutmuştu. Banka ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranı ve gecelik vadede borçlanma faiz oranında da değişikliğe gitmemişti.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ GERİLEDİ"

TCMB toplantı özetinde öncü verilerin enflasyonun ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret ettiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Mevsimsellikten arındırılmış aylık artışlar B ve C endekslerinde bir önceki aya kıyasla düşüş kaydetmiştir. Bu dönemde B endeksini oluşturan gruplar genelinde fiyat artışlarının zayıfladığı gözlenmiştir. Dağılım ve model bazlı ana eğilim göstergeleri de bu dönemde gerilemeye işaret etmiştir.

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında, aylık temel mal enflasyonunun haziran ayında yavaşlayacağı, hizmet enflasyonunun ise görece yatay bir seyir izleyeceği öngörülmektedir.

ULAŞTIRMA HİZMETLERİNDEKİ FİYATLAR ARTABİLİR

Öncü veriler kur geçişkenliği yüksek olan dayanıklı tüketim mallarında beyaz eşya dışındaki kalemlerde nispeten sınırlı bir artışa işaret etmektedir. Hizmet grubunda, ulaştırma hizmetleri fiyatlarının bayramın da etkisiyle karayolu ile yolcu taşımacılığı fiyatlarına bağlı olarak haziran ayında artması beklenmektedir. Ulaştırma ve kira dışındaki hizmet kalemlerinde ise ılımlı bir görünüm izlenmektedir.

Öncü veriler haziran ayının ilk yarısı için işlenmemiş gıda grubunda, yaşanan don hadisesinin yansımalarının hissedildiği taze meyve fiyatlarındaki artışın sebze fiyatlarındaki düşüşle dengelendiği bir görünüm ima etmektedir. İşlenmiş gıda grubu enflasyonunun ise grup genelinde düşük seyrettiği izlenmektedir.

ENERJİ GRUBUNDA AKARYAKIT FİYATLARI ÖNE ÇIKIYOR

Enerji grubu enflasyonunda şebeke suyu ve ham petrol fiyatlarındaki artışı takiben akaryakıt fiyatları öne çıkmakta, veriler elektrik fiyatlarında Son Kaynak Tedarik Tarifesi kaynaklı kısmi bir düşüş ima etmektedir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, öncü veriler dezenflasyon sürecinin devamına işaret etmektedir."

TOPLANTI ÖZETİNİN PARA POLİTİKASINA DAİR:

"Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tutmuştur.

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk Lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."