TÜİK, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı

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Ekonomi dünyasının merakla beklediği rakamlar belli oldu...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.

MAYIS AYINDA GERİLEME SÜRDÜ

Buna göre, yılın beşinci enflasyon verilerinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yüzde 1,53 olurken yıllık bazda yüzde 35,41 gerilemiş oldu.

NİSAN AYI VERİLERİ

TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,76 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 37,86 yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

ANA HARCAMA GRUPLARI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 32,87 artış, ulaştırmada yüzde 24,59 artış ve konutta yüzde 67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,25, ulaştırmada yüzde 4,07 ve konutta yüzde 9,34 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,71 azalış, ulaştırmada yüzde 2,66 artış ve konutta yüzde 2,99 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde eksi yüzde 0,18, ulaştırmada yüzde 0,40 ve konutta yüzde 0,48 oldu.

111 TEMEL BAŞLIKTA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı mayıs ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,25 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,00 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,48 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,13 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,17 artış gösterdi.

AY AY 2025 YILI EFLASYONU

Enflasyon ocakta, aylık yüzde 5,03 artarak yıllık 42,12 oldu.

Enflasyon şubatta, aylık yüzde 2,27 artarak yıllık 39,05 oldu.

Enflasyon martta, aylık yüzde 2,46 artarak yıllık 38,10 oldu.

Enflasyon nisanda aylık yüzde 3, yıllık enflasyon ise yüzde 37,86'ydı.