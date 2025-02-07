TCMB raporu sunumunda enflasyondaki katılık sorusu yanıtlandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla ilk kez, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Karahan, sunumda, 2025 yıl sonunda enflasyon tahminin yüzde 4 artırarak yüzde 21'den yüzde 24 seviyesine çıkarttıklarını, 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminin korunduğunu, enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasının hedeflendiğini ilan etti.

SORU-CEVAP BÖLÜMÜNDE BAŞKAN YARDIMCILARI DEVREYE GİRDİ

Sunumun ardından, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile birlikte Başkan yardımcıları Osman Cevdet Akçay ve Hatice Karahan, toplantıyı takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ARTIK ENFLASYONDAKİ YAPIŞKANLIK ENDİŞENİZ YOK MU?"

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’a, “Enflasyonda yapışkanlık dillendiriliyor ve endişe var. Bir demecinizde Türkiye’de enflasyon yüzde 30-40’larda yapışkan, demiştiniz. Bu, bu sene bir yapışkanlık endişe beklemediğiniz anlamına mı geliyor?” diye soruldu.

"ENFASYON YAPIŞKAN KALDI DEMEK DOĞRU DEĞİL"

Akçay ise sorunun yanıtını verirken sözlerine “Şaka yollu 'etmez olaydım' diyeyim.” diye başlayarak, o konuşmasının yanlış anlaşıldığına vurgu yaparak, şu yanıtı verdi:

Yanlış anlaşıldı. Orada söylediğim şuydu; 'Aslında o level'ın nerede olduğunu bilmiyoruz. 30 da olabilirdi. 40 da olabilirdi. Bilmiyoruz ama bir yerlerde o takılacaktır.' demiştim. Bununla ilgili çalışan arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Geriye dönük Türkiye verisine baktıklarında aslında bununla ilgili bir kaç tane yöntem var. Hangisini kullanırlarsa kullansınlar. 3 ila 5 arasında step bulabilirler. En son takıldığımız yeri kendi hesaplarından görebilirler. Bu son bulunduğumuz level’ın kırılmakta olduğunu biz görüyoruz. Ama yeni level'ın nerede ihdas edeceğini ve onu kırmakta ne kadar zorlanacağımızı vs. Biz de bilmiyoruz. Kimse de bilmiyor. Dolayısıyla bir hata burada şu: Biliyormuş gibi söyleyen çok fazla insan var. Yani 30'larda takılır, inmez. Nereden biliyorsunuz? Yani neye istinaden bunu söylüyorsunuz?

"HURAFE"

'30'un altına inmesi için maliyetin çok yüksek olması gerekiyor.' Nereden biliyorsunuz? Belki çok yüksek olacak maliyet. Tamamıyla bizim duruşumuz. Bizim ne yaptığımız, eş güdümümüz, kararlılık... Bunların hepsiyle ilintili şeyler bunlar. Beklentiler ne kadar yakınsayacak bizim patikamıza. Bunlar bilmeden 'enflasyon 30’da takıldı aşağısı zor' demek aslında biraz hurafe. Öyle söyleyeyim size. Bu oran yüzde 30 da olabilir, ama 20 de olabilir, 18 de olabilir. Bilmiyoruz. Nerede takılacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla biliyormuş gibi konuşmanın ne bizim açımızdan ne bize bir şey aktaranlar açısından doğru olduğu kanaatinde değilim ben.

"ANA EĞİLİM VE SIKILIĞIN TARİFİ ZOR"

Yolu sorgulamak başka bir şey, bu kararı alanların gidişatını sorgulamak başka bir şey. Kafaların karışık olduğunu anlıyorum. Ana eğilimi söylemek kolay, göstermek zor. Daha uzun vadeli fiyatlardaki kalıcı bileşene odaklanıp daha uzun vadeli göstergeler var. Model bazlı değil veri bazlı bir gösterge.

"GÖSTERGELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"