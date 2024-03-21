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TCMB faiz kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları! 21 Mart’ta piyasalarda son durum

TCMB faiz kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları! 21 Mart’ta piyasalarda son durum Merkez Bankası’nın mart ayı politika faiz oranı açıklanmadan önce serbest piyasadaki döviz ve altın fiyatlarındaki son durumu gözler önüne sermek istedik. Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakması bekleniyor. Ancak buna rağmen altın ve dövizde hareketlilik sürüyor.