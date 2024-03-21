TCMB faiz kararı öncesinde altın ve döviz fiyatları! 21 Mart’ta piyasalarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını gerçekleştirerek, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına karar verecek.
Piyasalar Merkez Bankası’nın, mart ayında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakılmasını bekliyor.
Analistler, karar metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklentisini taşıyor.
Kararın öncesinde piyasalarda dövizde ve altında son durum şöyle:
Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti.
Döviz fiyatları
Dolar: 32,4208 lira
Euro: 35,5963 lira
Sterlin: 42,5198 lira
İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.
Ons altın fiyatının 2 bin 206 dolarda olduğunu hatırlatalım.
Altın fiyatları
Gram altın: 2 bin 206 lira
Çeyrek altın: 3 bin 899 lira
Cumhuriyet altını: 15 bin 885 lira
Tam altın: 15 bin 596 lira
Yarım altın: 7 bin 797 lira
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