TCMB: Hizmet sektöründe fiyat artışı şubatta yavaşladı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin şubat ayı enflasyon verisini açıkladıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyona etki eden ürün fiyatları hakkında rapor yayınladı.

Merkez Bankası, SUT kapsamında, resmi sağlık hizmeti sunucularında ödenen muayene katılım payının yeniden düzenlenmesi hizmet grubu aylık enflasyonunun daha sınırlı gerçekleşmesinde önemli rol oynadığını bildirdi.

TEMEL MAL FİYATLARI DÜŞTÜ

Aylık bazda temel mal fiyatları düşerken, hizmetler başta olmak üzere diğer ana gruplarda ise fiyat artışları ocak ayına kıyasla zayıfladı.

Ancak hizmet grubu enflasyonu mallara göre yüksek seyrini sürdürüyor.

Gıda grubunda işlenmiş gıda fiyatları ocak ayındaki güçlü artışını şubat ayında korudu ve mevsim normallerinin aksine fiyatları gerileyen sebze kalemi ise gıda enflasyonunu sınırladı.

ENERJİ FİYATLARI

Enerji grubu fiyat artışını, Son Kaynak Tedarik Tarifesi’ne (SKTT) geçişin etkisiyle yükselen elektrik fiyatları sürükledi.

Temel mal grubunda dayanıklı mal ve diğer temel mallarda fiyatlar ılımlı bir şekilde yükselirken, giyim ve ayakkabı alt grubunda devam eden belirgin fiyat düşüşleri grup fiyatlarının gerilemesini beraberinde getirdi.

"SAĞLIKTA KATILIM PAYI DÜŞTÜ"

Hizmet sektöründe fiyat artışı şubat ayında yavaşladı. Rapora göre, SGK Sağlık Uygulamaları Tebliği (SUT) kapsamında, resmi sağlık hizmeti sunucularında ödenen muayene katılım payının yeniden düzenlenmesi hizmet grubu aylık enflasyonunun daha sınırlı gerçekleşmesinde önemli rol oynadı.

Aylık fiyat artışı yüzde 2,02 ile önemli ölçüde zayıflayan diğer hizmetler alt grubunda, SUT muayene katılım payının yeniden düzenlenmesine istinaden fiyatları gerileyen sağlık hizmetleri belirleyici oldu. Bu gelişme şubat ayı tüketici enflasyonu üzerinde 0,29 puan aşağı yönlü etki oluşturdu.

Üretici fiyatları artışı bir önceki aya kıyasla zayıflarken, yıllık üretici enflasyonundaki gerileme eğilimi korundu.

Bu görünüm altında, şubat ayında enflasyonun ana eğilimi yavaşladı.

TÜKETİCİ FİYATLARININ AYLIK ARTIŞI BİR ÖNCEKİ AYA KIYASLA YAVAŞLADI

Rapora göre, B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 2,61 ve 2,44 puan azalarak yüzde 39,47 ve yüzde 40,21 olarak gerçekleşti. Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde; gıda, temel mal, hizmet, alkol-tütün-altın ve enerji gruplarının katkıları bir önceki aya kıyasla sırasıyla 1,33, 0,89, 0,78, 0,05 ve 0,02 puan azaldı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle, tüketici fiyatlarının aylık artışı bir önceki aya kıyasla yavaşladı.

Aylık artışlar bir önceki aya kıyasla B ve C göstergelerinde düşüş kaydetti.

Fiyat artışları, işlenmiş gıdada sınırlı olmak üzere B endeksini oluşturan tüm gruplarda yavaşladı.

TCMB bünyesinde takip edilen göstergeler, şubat ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüşe işaret ederken, başta Medyan ve SATRIM olmak üzere dağılım bazlı göstergeler daha düşük değerler aldı.

Hizmet fiyat artışı şubat ayında yüzde 3,61 ile bir önceki aya kıyasla zayıfladı, grup yıllık enflasyonu 3,17 puan düşüşle yüzde 59,78 oldu.

Buna göre, yıllık enflasyon ulaştırmada artarken diğer alt gruplarda geriledi.

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı fiyatlarında gözlenen düşüş alt grup enflasyonunu sınırladı.

Yıllık enflasyon, işlenmemiş ve işlenmiş gıda alt gruplarında geriledi.