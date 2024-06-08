TCMB ihracat bedellerinin satış yükümlülüğünü yüzde 30'a düşürdü TCMB, yeni bir karar imza atarak, normalleşme kapsamında ihracat bedellerinin satış yükümlülüğünü yüzde 30'a düşürdüğünü bildirdi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40’tan yüzde 30’a indireceği bildirildi.

Merkez Bankası'nın normalleşme adımları devam ederken, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi.

10 Haziran'dan itibaren uygulanacak

Buna göre, TCMB'nin 10 Haziran'dan itibaren ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a düşüreceği ifade edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)