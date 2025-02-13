AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Pakistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.
TCMB açıklamasında, "TCMB ve Pakistan Merkez Bankası arasında 13 Şubat 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.
İKİ MERKEZ BANKASI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ
Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesinin ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmaların yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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