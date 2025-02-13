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TCMB ile Pakistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı

TCMB ile Pakistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı Bugün Türkiye ve Pakistan arasında yapılan 24 anlaşmadan biri de merkez bankaları arasındaki mutabakat zaptının imzalanması oldu.