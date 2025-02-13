Türkiye-Pakistan iş birliğine dair 24 anlaşma yapıldı

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Pakistan'da Başbakanlık'ta törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Şahbaz Şerif ile görüştü.

İslamabad'da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'nda ayrıca anlaşmaların imza töreni yapıldı.

YAPILAN ANLAŞMALAR

Pakistan Başbakanlık binasındaki imza töreninde yapılan 24 anlaşmadan bazıları şunlar oldu:

-Savunma konusundaki anlaşmaya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler imza attı.

-Enerji dönüşümü ve madencilik alanında iş birliği konusundaki anlaşmayı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktan imzaladı.

-Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ticaret alanındaki anlaşmaları Türkiye adına imzaladı.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi ve TÜBİTAK konusunda iki anlaşmaya imza attı.

-Dini ilişkiler alanındaki yüksek iş birliği anlaşmasını, Türkiye adına Diyanet Başkanı Ali Erbaş imzaladı.

-TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu bir anlaşmaya imza attı.

-Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün bir anlaşma imzaladı.

-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki anlaşmayı imzaladı.

-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da törende, anlaşmaları Türkiye adına imzalayan yetkililer içinde yer aldı.