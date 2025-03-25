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TCMB ilk likidite senedi ihracını gerçekleştirdi

TCMB ilk likidite senedi ihracını gerçekleştirdi Dün itibarıyla daha önce açıkladığı gibi Merkez Bankası, 91 gün vadeli likidite senedi ihracına başladı. İlk likidite senedi ihracını nominal 18,44 milyar TL borçlanma ile tamamladı.