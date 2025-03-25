TCMB ilk likidite senedi ihracını gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ilk kez gerçekleştirdiği bir ay vadeli likidite senedi ihracında nominal 18,44 milyar TL borçlandı.
TCMB ihalesinde ortalama basit getiri yüzde 47,69; ortalama bileşik getiri yüzde 59,65 oldu. İhalede yaklaşık 84,2 milyar TL teklif geldi.
TCMB , geleneksel yöntemle nominal 50 milyar TL tutarında 30 gün vadeli likidite senedi ihracı ihalesi açmıştı.
PARASAL AKTARIM MEKANİZMASINI GÜÇLENDİRMEK AMAÇLANDI
İlgili ihaleler TL'deki sert değer kaybının ardından "parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla" başlatıldı.
Likidite senedi ihraçları 91 gün vadeye kadar yapılabilecek.
ARAÇLAR ETKİN ŞEKİLDE KULLANILMAYA DEVAM EDECEK
TCMB ayrıca sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam edeceğini de açıkladı.
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