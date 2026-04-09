DMM’den 'uçaklarla kimyasal püskürtme' iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve uçaklarla kimyasal madde püskürtüldüğü yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

DMM, iddiaların daha önce de yalanlandığını belirterek, bu tür paylaşımların “açık dezenformasyon” olduğunu vurguladı.

"KUYRUK İZİ DOĞAL BİR OLAY"

Merkez açıklamasında, görüntülerde görülen izlerin uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve “kuyruk izi” olarak bilinen doğal oluşumlar olduğuna dikkat çekildi:

Bu izler, uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla meydana gelmektedir. İzler, atmosfer şartlarına bağlı olarak değişik renkler alabilmekte ve bir süre kalıp dağılabilmektedir.

"HAVA DURUMUNU ETKİLEMİYOR"

DMM, kuyruk izlerinin hava olaylarını kontrol etmek veya yağışları engellemek gibi bir etkisinin bulunmadığını belirtti:

“Kamuoyunda korku ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur.”