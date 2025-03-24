TCMB likitide ihalelerine başladı

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla sterilizasyon araçlarını etkili şekilde kullanmaya devam edileceğini açıklamıştı.

Bu çerçevede, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verilmiş ve 24 Mart 2025 Pazartesi gününden başlayarak yapılacak ihalelere ilişkin bilgilerin veri sağlayıcılar aracılığıyla duyurulacağını bildirmişti.

BİR AY VADELİ 50 MİLYAR TL'LİK LİKİDİTE SENEDİ İHALESİ

TCMB, daha önce duyurduğu gibi bugün bir ay vadeli 50 milyar TL tutarında TRM240425T14 ISIN kodlu likidite senedi için ihale açtı.

Yarın valörlü tahvil için teklifler saat 11.00-11.45 arasında alınacak.

18 YIL ARADAN SONRA

Merkez Bankası döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini amaçlayan bu uygulamaya daha önce son olarak Temmuz 2007'de başvurmuştu.

İHALEYE KATILABİLEN KURUMLAR

Likidite senetleri ihalelerine Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor.

İLGİLİ HABER TCMB likidite senetleri ihraç edecek

Likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan para politikası aracı olan menkul kıymet niteliğine sahip senetlerden oluşuyor.

Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç ediliyor.