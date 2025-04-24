TCMB: Kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 74,3 oldu

AA
İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.736 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar, toplulaştırılarak değerlendirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), anket sonuçlarını bugün açıkladı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı nisanda (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan düşerek yüzde 74,6'ya geriledi.
KASAPİTE KULLANIM ORANI: 74,3
Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı nisanda, geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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