TCMB: Kısa vadeli dış borçta gerileme hız kazandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayına ilişkin kısa vadeli dış borç (KVDB) istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 oranında azalarak 2025 yılı 2. çeyrek dönemi itibarıyla 168,2 milyar dolar oldu.

VEDESİNE KISA SÜRE KALMIŞ KREDİ BORÇLARI GERİLEDİ

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 220,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, KVDB'nin 3 ay üst üste gerilediğini gösteriyor.

BANKALARIN YURT DIŞINDAN KULLANDIKLARI KISA VADELİ KREDİLER

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 7,8 oranında azalarak 12,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 1,2 oranında azalışla 18,8 milyar dolar oldu.

TL MEVDUATI ARTTI

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,1 oranında artışla 20,4 milyar dolar olurken, TL cinsinden mevduatları yüzde 9,9 oranında artarak 22,7 milyar dolar oldu.

KVDB STOKU

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,2 oranında artarak 66,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

TİCARİ KREDİLER

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 8,4 oranında artarak 61,3 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 19,9 artarak 4,9 milyar dolar oldu.

KALAN VADESİNE GÖRE KVDB STOKU

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, Haziran ayı itibarıyla bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 59,0 milyar dolara gerilemişken, ticari kredi yükümlülükleri ise yaklaşık 62,0 milyar dolara geriledi.