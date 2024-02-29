TCMB: Makroihtiyati politikalar enflasyonun ana eğiliminde iyileşme sağlayacak TCMB'nin PPK "Toplantı Özeti" yayınlandı. Toplantı özetinde, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı belirtildi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizimi yüzde 45'e çıkardığı toplantının özetini yayınladı.

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde, "Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme olduğu görülmektedir." denildi.

"Konut fiyatlarındaki artış oranı yavaşlıyor"

Merkez Bankası'nın toplantı özetinde konut fiyatları ile ilgili şu beklenti öne çıktı:

Konut fiyatlarındaki artış oranı yavaşlamaya devam ederken, kira artışı ocak ayında sözleşme yenileme sayısına bağlı mevsimsel etkilerle güçlenmiştir. Perakende Ödeme Sistemi (PÖS) mikro verileri üzerinden takip edilen öncü göstergeler, kira artış oranının ocak ayındaki yükselişin ardından şubat ayında yavaşlayacağına işaret etmektedir. Öncü göstergelere göre bu gelişmede, gerileyen sözleşme yenileme oranının yanı sıra yenilenen kiraların artış oranındaki güç kaybı da etkili olmaktadır.

"Şubatta enflasyonun ana eğiliminde yavaşlama"

5. Öncü göstergeler, şubat ayında enflasyonun ana eğiliminde ocak ayına kıyasla yavaşlamaya işaret etmektedir.

"Fiyat artışları gıda grubunda güçlendi"

Öncü verilere göre, fiyat artışları gıda grubunda önceki aya kıyasla güçlenirken hizmet başta olmak üzere diğer gruplarda yavaşlamaktadır. Göstergeler, Ramazan ayının da etkisiyle gıda fiyatlarında öngörülenin üzerinde bir seyir olduğuna işaret etmekte, bu gelişmelerin yansımaları lokanta-otel grubunda dışarıda yenen yemek hizmetleri üzerinde de hissedilmektedir.

"Akaryakıt fiyatları enflasyon üzerinde risk unsuru olmayı sürdürmektedir"

Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle hızlı şekilde artan petrol fiyatlarındaki oynaklık, başta akaryakıt fiyatları kanalıyla olmak üzere enflasyon üzerinde risk unsuru olmayı sürdürmektedir. Nitekim, öncü göstergeler akaryakıt fiyatlarındaki artışın şubat ayında da görece yüksek bir oranda olduğuna ve bu görünümün ulaştırma hizmetlerine yansımaya devam ettiğine işaret etmektedir.

Doğalgazın enflasyona etikisi

Diğer taraftan, şubat ayında doğalgazın aylık manşet enflasyon üzerinde belirgin bir etkisinin olmayacağı değerlendirilirken, temel mal grubunda aylık enflasyonun bir miktar zayıflayacağı öngörülmektedir.

Toplantı özetinde öne çıkanlar

Merkez Bankası'nın toplantı özetinde şu ifade yer aldı:

-Sıkı para politikasını destekleyen makroihtiyati politikalar, TL varlıklara talebi canlı tutarak reel değerlenmeyle enflasyonun ana eğiliminde iyileşme sağlayacaktır.

-Yurt dışı finansman imkanlarında iyileşme olduğu görülmektedir.

-Orta vadeli enflasyon beklentilerindeki gerileme sürmektedir.

-Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)