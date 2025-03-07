TCMB piyasa katılımcıları anketinde 2025 sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 28,04

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçları; yıl sonu enflasyon, döviz, faiz, büyüme beklentilerini ortaya koydu.

Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,04 olurken, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminleri geriledi.

Katılımcılar, yıl sonu dolar/TL beklentisini 42,79 TL olarak öngörürken, büyüme beklentileri ise yukarı yönlü revize edildi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların 2025 yıl sonu enflasyon (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,30 iken, mart anketinde yüzde 28,04’e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,26’dan yüzde 24,55’e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,26’dan yüzde 17,06’ya düştü.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Borsa İstanbul Repo ve Ters-Repo Pazarında oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 44,79’dan yüzde 42,33’e düştü.

TCMB’nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi ise yüzde 42,50 olarak açıklandı.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ DÜŞTÜ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi önceki ankette 42,89 TL iken, mart anketinde 42,79 TL olarak revize edildi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 44,42 TL seviyesine yükseldi.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ YÜKLSELDİ

Türkiye ekonomisinin 2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,0’den yüzde 3,1’e, 2026 büyüme beklentisi ise yüzde 3,9’dan yüzde 4’e yükseltildi.