TCMB: Piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,05 oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

TCMB anketinde 12 ay sonrası için enflasyon, aylık para politikası faizi beklentisi geriledi ve 2025 büyüme beklentisi aynı kaldı.

ENFLASYONDA YIL SONU BEKLENTİSİ: YÜZDE 27,05

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 48,59 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olmuştur.

POLİTİKA FAİZİ AY SONU BEKLENTİSİ: YÜZDE 45

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 48,51 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ: 43,03 LİRA

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi, bu anket döneminde 43,03 TL olmuştur.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,23 TL iken, bu anket döneminde 43,81 TL olarak gerçekleşti.

2025 GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,1

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir.

GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 oldu.