TCMB rapor yayınladı: Dijital Türk Lirası için çalışmalar sürüyor Merkez Bankası, dijital Türk Lirası çalışmalarında hangi aşamada olduğunun bilgisini veren bir rapor paylaştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dijital para çalışmalarına 2020'de başlamıştı.

Bu doğrultuda TCMB 2021 yılında, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK ile ikili mutabakat zabıtları imzaladı.

Teknoloji paydaşlarının katılımı ile birlikte “Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu” kuruldu.

Merkez Bankası, geçen yıl, bir duyuru yayınlayarak yapılan testler sonucu elde edilen bulgulara yönelik rapor hazırlandığını dile getirmişti.

TCMB bugün ise dijital Türk Lirası birinci faz değerlendirme raporu yayınlandı.

Birinci faz pilot test çalışmaları yapıldı

Raporda, birinci faz pilot test çalışmaları çerçevesinde belirli lokasyonlarda pilot uygulama testlerinin gerçekleştirilmesi ve testler sonucunda kullanıcı deneyimi ile sistem performansının ölçülmesi amaçladığı dile getirildi.

Değerlendirme Raporu ile birlikte TCMB bünyesinde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının ve Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu paydaşlarıyla birlikte yürütülen birinci fazın bulguları ile projede benimsenen yaklaşımlar aktarıldı.

Dijital Türk Lirası çalışmaları

Raporda, çalışmaların yürütüldüğüne dair şu bilgi verildi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mevcut ödemeler altyapısını tamamlayıcı nitelikte bir dijital Türk Lirasının tedavülünün fizibilitesi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Projesi ile dijital Türk Lirası'nın sahip olabileceği özelliklerin belirlenmesi, farklı mimari kurguların ve teknolojik alternatiflerin denenmesi ve pilot uygulama çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

Dijital parada Türk Lirası’nda tamamlanan aşamalar:

-Dijital Türk Lirası Sistemi çalışmalarının yapılacağı teknik çalışma ortamının hazırlanması.

-Dijital Türk Lirası Sisteminin testleri için altyapının hazırlanması.

-Dijital Türk Lirası Sistemi için dağıtık defter platformu kurulumunun yapılması.

-Dağıtık defter platformu ile çalışacak akıllı sözleşmelerin ve uygulamaların tasarlanması ve geliştirilmesi.

-Prototip dijital kimlik sisteminin, Dijital Türk Lirası Sistemine entegrasyonunun yapılması.

-Dijital Türk lirası işlemleri için gerekli dijital cüzdan uygulamasının tasarlanması ve geliştirilmesi.

-Dijital Türk lirasının ihraç, dağıtım, çevrimiçi ödeme/transfer ve itfa senaryolarının simülasyonlarının ve testlerinin yapılması.

-Siber güvenlik çalışmalarının yapılması.

-Pilot test süreçlerinin yürütülmesi.

-Sistem performansı ve kullanıcı deneyiminin ölçülmesi.