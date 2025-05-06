TCMB: Reel efektif döviz kuru endeksi nisanda geriledi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay, bir önceki aya kıyasla 1,55 puan azalarak 72,12 olarak kayıtlara geçti.

Reel efektif döviz kuru endeksi Mart 2025'te 73,67 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,34 puan düşüşle 95,56'dan 93,22'ye geriledi.

TÜRK LİRASI'NIN DEĞERİ

Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 7,52 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 0,17 puan azaldı.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası'nın ağırlıklı ortalama değeridir.

Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir.