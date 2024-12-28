TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını tespit etti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VADESİNE ÜÇ AY KALAN SENETLER FAİZ YÜZDE 48,25

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 48,25 oldu.

AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ YÜZDE 49,25

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 49,25 olarak tespit edildi.