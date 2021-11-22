TCMB repo ihalesiyle piyasaya 20 milyar lira verdi

Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği ihalelere bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), repo ihaleleri düzenleyerek piyasaya Türk Lirası sunmaya devam ediyor.

TCMB bugün de 29 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 19 milyar 999 milyon 999 bin 974 milyon lira verdi.

İHALEYE 36.4 MİLYON LİRALIK TEKLİF GELDİ

Merkez Bankası'nın bugün düzenlediği ihaleye 63 milyar 490 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.