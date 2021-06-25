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- TCMB repo ihalesiyle piyasaya 62 milyar lira verdi
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 62 milyar lira verdi
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.
- AA
- 25.06.2021 - 12:14
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bir yenisi daha ekledi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI YÜZDE 20,88
İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti. İhaleye 142 milyar 400 milyon liralık teklif geldi.