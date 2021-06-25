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TCMB repo ihalesiyle piyasaya 62 milyar lira verdi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya 62 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 61 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.