TCMB repo ihalesiyle piyasaya 68 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para politikası gereği düzenlediği repo ihalelerine bugün bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 67 milyar 999 milyon 999 bin 977 milyon lira verdi.

İHALEDE BASİT FAİZ YÜZDE 15 OLDU

Bugün Merkez Bankası'nın düzenlediği ihaleye 159 milyar 340 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.