TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 53 milyar lira verdi

TCMB'nin, Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 52 milyar 999 milyon 999 bin 986 lira verdi.

İHALEYE GELEN TEKİF

TCMB'nin açmış oluğu haleye 109 milyar 870 milyon liralık teklif geldi.

BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.