TCMB: Rezervler 174,3 milyar dolarla rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve bankacılık istatistiklerini açıkladı.

Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen hafta artış gözlendi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 168 milyar 988 milyon dolardan 174 milyar 365 milyon dolara çıktı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

8 Ağustos'ta kaydedilen brüt rezerv seviyesi tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

BRÜT DÖVİZ REZEVLERİ

Buna göre, 8 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 698 milyon dolar artışla 87 milyar 607 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 1 Ağustos'ta 84 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 679 milyon dolar artışla 84 milyar 79 milyon dolardan 86 milyar 758 milyon dolara yükseldi.

NET REZERVLER

8 Ağustos haftasında net rezervler de 63,2 milyar dolardan 67,6 milyar dolara yükseldi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Swap hariç net rezervlerde de toparlanma görüldü.

Aynı dönemde swap hariç net rezervler 45,6 milyar dolardan 49,6 milyar dolara yükseldi.