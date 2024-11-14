TCMB rezervleri 157,3 milyar dolar oldu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 8 Kasım itibarıyla haftalık para ve banka istatistiklerine göre rezervler belli oldu.

Brüt döviz rezervleri 884 milyon dolar azalışla 92 milyar 121 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 1 Kasım'da 93 milyar 5 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 427 milyon dolar düşüşle 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolara geriledi.

BRÜT REZERVLER

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 8 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 311 milyon dolar azalışla 159 milyar 619 milyon dolardan 157 milyar 308 milyon dolara indi.

Bir önceki hafta brüt rezervler 159,6 milyar dolarla yeni zirveye çıkmıştı.

NET REZEVLER

Aynı dönemde net rezerv ise 61,2 milyar dolardan 60,7 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervlerde de sınırlı da olsa gerileme görüldü.

Verilere göre swap hariç net rezervler 8 Kasım'da 45,1 milyar dolara düştü.

Bir önceki hafta bu rezervler 45,7 milyar dolar seviyesindeydi.



