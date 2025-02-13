TCMB rezervleri 167,5 milyar dolar oldu

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB, altın ve dolardan oluşan brüt rezervlerini paylaştı.

Rezervlerin en son rekoru 31 Ocak'ta 165 milyar 975 milyon dolardı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ

TCMB verilerine göre, 7 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 382 milyon dolar azalışla 96 milyar 929 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 31 Ocak'ta 97 milyar 311 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

BRÜT ALTIN REZEVLERİ

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 899 milyon dolar artarak 68 milyar 664 milyon dolardan 70 milyar 563 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 517 milyon dolar artışla 165 milyar 975 milyon dolardan 167 milyar 492 milyon dolara yükseldi.

NET ULUSLARARASI REZERVLER

Bir önceki hafta 71 milyar 733 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 599 milyon dolar artarak 72 milyar 332 milyon dolara çıktı.