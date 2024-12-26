TCMB rezervleri açıklandı

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre döviz ve altın rezervleri ile birlikte toplam rezervler yayınlandı.

BRÜT REZEVRLER

TCMB verilerine göre, 26 Aralık haftasında brüt rezervler 156,2 milyar dolara geriledi.

Bir önceki hafta brüt rezervler 163,5 milyar dolarla rekor seviyeye yükselmişti.

NET REZERVLER

Bankanın net rezerv göstergelerinde de de kayda değer düşüşler görüldü. Buna göre net rezervler 61,8 milyar dolar oldu. Önceki hafta net rezervler 65,5 milyar dolardı.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Swap hariç net rezervler de 50 milyar dolardan 46,5 milyar dolara geriledi.