TCMB: TR karekodu ile ödemelere standart getirmekten gururluyuz

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi ve sektörel kapasitenin geliştirilmesi amacıyla, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu’nda “Ödeme Sistemleri Zirvesi” gerçekleştirildi.

Zirveye katılan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, burada bir konuşma yaptı.

Hatice Karahan, konuşmasında dünyadaki merkez bankaları ile ülkeler arası ödemeler konusunda da çalıştıklarını belirterek, "TR karekodu ile ödemeleri bir standart haline getirmekten gururluyuz." açıklamasında bulundu.

FAST ANLIK ÖDEME SİSTEMİ

Hatice Karahan, burada yaptığı konuşmada, kurum içi kaynakları kullanarak geliştirdikleri ve 2021'de devreye soktukları FAST anlık ödeme sisteminin Türkiye'nin finansal ekosistemi için çok önemli bir mihenk taşı olduğunu ve FAST'in artık Türkiye çapında günlük 15 milyon civarı işlemle yoğun ve yaygın bir şekilde kullanıldığını söyledi.

KATMAN SERVİSİ

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile FAST üzerinde gerçekleştirdikleri katman servislerden bahseden Karahan, şunları kaydetti:

Buradaki katman servis geliştirmelerimiz de devam ediyor. Ayrıca tarafımızdan regüle edilen TR karekod standartlarının oluşturulması da sisteme kattığımız bir diğer reform oldu. Türkiye çapında TR karekod kullanılarak ödemelerin yapılıyor olması ile birlikte inovasyona katkı sağladık. Bu çalışmalar, tüketiciler ve firmalar için ödemelerin güvenli, hızlı ve kolay gerçekleştirilmesini sağladı. Tüm bu altyapı sayesinde şunu da gururla söyleyebilirim ki ödeme sistemimiz globalde de çok önemli bir yerde. Ekosistemi daha da ileriye götürmek için çalışmalarımız sürüyor.

"ÜLKELER ARASI ÖDEMELER DE KOLAYLAŞTIRILMALI"

Hatice Karahan, dünyanın giderek daha da entegre olduğu bir ortamda ülke içindeki ödemeler gibi ülkeler arası ödemelerin de olabildiğince kolay olması gerektiğine işaret etti.

Dünyadaki merkez bankaları ile ülkeler arası ödemeler konusunda da çalıştıklarını aktaran Karahan, "TR karekodu ile ödemeleri bir standart haline getirmekten de gururluyuz." dedi.

SINIR ÖTESİ ÖDEMELERDE FAST'İ DEVREYE SOKMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Karahan, ödemelerdeki inovasyonun ödeme sistemi servis sağlayıcılarının birlikte çalışabilmesini kolaylaştıracağını dile getirerek, şunları aktardı:

"Sınır ötesi ödemeler alanında, diğer ülkelerin anlık ödeme sistemleriyle kendi anlık ödeme sistemimiz FAST'i bağlama konusunda araştırmalarımız sürüyor. Dijital inovasyon sürekli devam eden bir konu. Gelişmelere sürekli adapte olmak önemli."