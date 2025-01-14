TCMB: Yeniden ihraç ihaleleriyle maliyeye 6,8 milyar TL katkı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çalışanlarının görüşlerini paylaştığı Merkez'in Güncesi isimli blogda, Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden ihraç ihaleleri bağlamında, sıkı para politikası duruşunun borçlanma maliyetlerini azaltıcı etkisi incelendi.

Yapılan analize göre, son parasal sıkılaşma döngüsünün Hazine yeniden ihraç ihalelerinde borçlanma maliyetlerini ortalamada 40 baz puan düşürdü ve bu kamu maliyesine yaklaşık 6,8 milyar TL katkıda bulundu.

Analizin sonuç bölümünde, "Sıkı para politikası parasal aktarım kanalı üzerinden tahvil piyasalarında getiri oranlarını artırırken, öngörülebilirlik ve beklentiler kanalı üzerinden yeniden ihraç ihalelerinde gerçekleşen talep esnekliğini destekliyor." değerlendirmesi yer aldı.

SIKI PARA POLİTİKASI

Analizde sıkı para politikasının uygulandığı dönemlerde kısa vadeli faizler politika faiziyle birlikte yükselirken, enflasyonda düşüş beklentisinin uzun vadeli faizleri düşürebildiğine de dikkat çekildi.

Analizde ayrıca, enflasyon ile mücadelenin öngörülebilirliği artırarak bankaların borçlanma araçlarına yönelik risk iştahını ve risk taşıma kapasitesini de güçlendirdiğine dikkat çekildi.