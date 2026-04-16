Türkiye’de muhasebeciler isyanda: İş yükü artıyor, çözüm beklentisi büyüyor

Türkiye’de muhasebe mesleği, 3568 sayılı kanun çerçevesinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirlik (YMM) olarak düzenleniyor.

3568 sayılı kanun çerçevesinde faaliyet gösteren muhasebe mesleği, dijitalleşme ile birlikte daha hızlı hale gelse de iş yükü ve sorumluluklar önemli ölçüde arttı. Sürekli güncellenen vergi mevzuatı ve raporlama yükümlülükleri, meslek mensuplarının çalışma temposunu yükseltti.

ARTAN İŞ GÜCÜ

Muhasebe sektöründe artan iş yükü ve yapısal sorunlar, mesleğin yeniden düzenlenmesi ihtiyacını gündeme getiriyor. Uzmanlar, hem meslek mensuplarının yükünü hafifletecek hem de sistemin daha sürdürülebilir hale gelmesini sağlayacak reformlara ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.

MÜŞTERİ BASKISI VE ZAMAN YÖNETİMİ SORUNU

Sektör temsilcileri, muhasebecilerin en büyük sorunlarının başında zaman yönetimi ve müşteri baskısının geldiğini belirtiyor. “Her işi muhasebeci yapar” algısının yaygınlaşması, mesleki sınırların zorlanmasına neden oluyor.

EĞİTİM VE STAJ SÜRECİNE ELEŞTİRİ

İstanbul Aydın Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programı Öğretim Görevlisi Korkmaz Keskendir, Ensonhaber'e yaptığı açıklamalarda, muhasebe eğitiminde uygulama eksikliğine dikkat çekiyor.

Staj süreçlerinin yeterince verimli olmadığı ve teorik ağırlığın fazla kaldığı ifade ediliyor. Ayrıca vergi mevzuatındaki sık değişikliklerin uyum sürecini zorlaştırdığı vurgulanıyor.

SEKTÖRDE ÇÖZÜM BEKLENTİLERİ

Öne çıkan çözüm önerileri arasında meslek içi eğitimlerin artırılması, stajların daha uygulamalı hale getirilmesi, mevzuatta istikrar sağlanması ve standart ücret politikasının değerlendirilmesi yer alıyor.

Korkmaz Keskendir, ayrıca meslek örgütlerinin daha güçlü ve bağımsız bir yapıya kavuşması gerektiği belirtiliyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uzmanlar ve sektör temsilcileri şu önerileri öne çıkarıyor:

-Meslek içi eğitimlerin artırılması

-Staj süreçlerinin daha uygulamalı hale getirilmesi

-Vergi mevzuatında istikrar sağlanması

-Meslek mensuplarına yönelik standart ücret politikalarının değerlendirilmesi

-Dijital muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi

-Meslek örgütlerinin daha aktif ve bağımsız çalışması